Благотворительная акция с «Витрум плюс»

С 15 по 31 декабря 2018 года в честь 25-летия марки «Витрум» прошла благотворительная акция. При покупке любого продукта из линейки «Витрум Плюс» 1 рубль перечислялся для оказания помощи детям.
4 000 000 рублей
было собрано за время проведения акции. Акция завершена.
Будьте здоровы и дарите здоровье другим! Все мы хотим творить добро, но в повседневной суете забываем сделать что-нибудь хорошее. «Витрум плюс» может помочь вам в этом. Каждый раз, когда вы покупали любой продукт из линейки «Витрум Плюс», мы перечисляли 1 рубль для оказания помощи детям. Делать добрые дела — просто.
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