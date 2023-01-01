Благотворительная акция с «Витрум плюс»

С 15 по 31 декабря 2018 года в честь 25-летия марки «Витрум» прошла благотворительная акция. При покупке любого продукта из линейки «Витрум Плюс» 1 рубль перечислялся для оказания помощи детям.

4 000 000 рублей было собрано за время проведения акции. Акция завершена.