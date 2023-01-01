Благотворительная акция в ГК «У Сервис +»
С октября 2018 по апрель 2019 года автомобильный холдинг «У Сервис +» проводил благотворительную акцию в пользу подопечных фонда.
998 400 рублей
было собрано за время проведения акции. Акция завершена.
С каждого нормо-часа работ в «У Сервис +» перечислялось 10 рублей на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.
Каждый может стать частичкой чьей-то судьбы.
Спасибо вам за поддержку!
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