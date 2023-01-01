Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Благотворительная акция в ГК «У Сервис +»

Поделиться:
С октября 2018 по апрель 2019 года автомобильный холдинг «У Сервис +» проводил благотворительную акцию в пользу подопечных фонда.

998 400 рублей

было собрано за время проведения акции. Акция завершена.

С каждого нормо-часа работ в «У Сервис +» перечислялось 10 рублей на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

Каждый может стать частичкой чьей-то судьбы.

Спасибо вам за поддержку!


К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari