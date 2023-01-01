Благотворительная акция в компании «НовоНексус»

Врачи-косметологи и пластические хирурги приняли участие в благотворительной акции компании «НовоНексус».

С каждой приобретенной упаковкой препарата Repleri («Реплери») компания «НовоНексус» — новатор на рынке эстетической медицины — перечисляла 100 рублей на оплату лечения подопечных фонда.

Врачам также была предоставлена возможность накапливать баллы через приложение для смартфонов на базе операционных систем IOS и Android. Все бонусы, списанные на благотворительность, накапливались на отдельном бонусном счете и конвертировались по курсу 100 баллов = 1 рубль.

Каждый рубль, полученный в результате конвертации, перечислялся на счет фонда «Подари жизнь» в полном объеме без удержания каких-либо комиссий и любых других вычетов.