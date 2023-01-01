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благотворительный фонд

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Благотворительная инициатива марки Vivienne Sabo

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С 1 октября по 30 декабря 2018 года 5 рублей с каждой покупки коллекции Мerci марки Vivienne Sabó были перечислены в фонд.

890 000 рублей

было перечислено на лечение подопечных фонда. Акция завершена.

В честь своего 10-летия марка Vivienne Sabó выпустила праздничную коллекцию Merci. Этой коллекцией марка выразила огромную благодарность своим покупательницам, а также выступила с благотворительной инициативой — при покупке любого продукта из коллекции Merci 5 рублей перечислялись в благотворительный фонд «Подари жизнь». Все средства были потрачены на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

Спасибо большое за поддержку!

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