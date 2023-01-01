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благотворительный фонд

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Конкурс Hansa #Сила_Пара

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С 17 по 31 января 2021 года бренд бытовой техники Hansa провел благотворительный конкурс #Сила_Пара_Hansa. Он позволил не только поддержать фонд «Подари жизнь», но и выиграть стиральную машину.

133 680 рублей

перечислено на февраль 2022 года

Конкурс призван обратить внимание родителей на то, как правильный уход за одеждой малышей помогает лучше заботиться об их здоровье. Именно поэтому главным призом стала стиральная машина Hansa с функцией пара. Пар оказывает стерилизующий эффект и защищает от бактерий и вирусов на 99,99%, а значит с ним здоровье вашего малыша будет в полной безопасности.

Как принять участие в конкурсе?

  1. Выложите фото, как вы стираете вещи вместе с ребенком, в сториз или ленту с хэштэгом #Сила_Пара_Hansa.

  2. Отметьте трех друзей, которым тоже была бы полезна функция пара в стиральных машинах, и аккаунт бренда @hansarussia.

  3. Копите баллы, чтобы получить шанс выиграть главный приз. Каждый участник получит 50 баллов за пост, 30 баллов за сториз и 10 баллов за комментарий под постом с условиями участия. Все накопленные баллы Hansa переведет в рубли и перечислит в фонд «Подари жизнь».

Самый активный участник, который наберет наибольшее количество баллов, получит в подарок стиральную машину Hansa с функцией пара. Итоги и победитель конкурса будут объявлены 31 января в аккаунте бренда @hansarussia.

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