Конкурс Hansa #Сила_Пара

С 17 по 31 января 2021 года бренд бытовой техники Hansa провел благотворительный конкурс #Сила_Пара_Hansa. Он позволил не только поддержать фонд «Подари жизнь», но и выиграть стиральную машину.

133 680 рублей перечислено на февраль 2022 года

Конкурс призван обратить внимание родителей на то, как правильный уход за одеждой малышей помогает лучше заботиться об их здоровье. Именно поэтому главным призом стала стиральная машина Hansa с функцией пара. Пар оказывает стерилизующий эффект и защищает от бактерий и вирусов на 99,99%, а значит с ним здоровье вашего малыша будет в полной безопасности.