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благотворительный фонд

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Благотворительный марафон Vilatte

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Приобретайте женскую и детскую одежду Vilatte и дарите жизнь детям.

285 000 рублей

собрано в помощь подопечным фонда. Акция завершена.

С 6 мая по 2 июня 2015 года новый российский бренд женской и детской одежды Vilatte провел благотворительный марафон в пользу фонда «Подари жизнь».

В период акции 50 рублей с каждой проданной единицы товара перечислялись нашему фонду. Акция была приурочена ко Дню защиты детей.

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