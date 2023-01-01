Благотворительный марафон Vilatte

Приобретайте женскую и детскую одежду Vilatte и дарите жизнь детям.

С 6 мая по 2 июня 2015 года новый российский бренд женской и детской одежды Vilatte провел благотворительный марафон в пользу фонда «Подари жизнь».

В период акции 50 рублей с каждой проданной единицы товара перечислялись нашему фонду. Акция была приурочена ко Дню защиты детей.