Благотворительный марафон Vilatte
Приобретайте женскую и детскую одежду Vilatte и дарите жизнь детям.
285 000 рублей
собрано в помощь подопечным фонда. Акция завершена.
С 6 мая по 2 июня 2015 года новый российский бренд женской и детской одежды Vilatte провел благотворительный марафон в пользу фонда «Подари жизнь».
В период акции 50 рублей с каждой проданной единицы товара перечислялись нашему фонду. Акция была приурочена ко Дню защиты детей.
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