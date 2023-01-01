С середины мая по начало июня 2010 года 6% от продаж всех детских наборов из высококачественного чешского фарфора компании «Богемия-Люкс-Посуда» перечислялись на нужды подопечных фонда.

В рамках проводимой акции компания установила специальную цену на 50% ниже традиционной на все детские наборы. Торговые сети-партнеры компании также поддержали эту инициативу, установив минимальную торговую наценку. Стоимость наборов не превышала 400 рублей.

Найти детские наборы чешского фарфора на прилавках магазинов по всей России можно было по специальным наклейкам с символикой акции.

В акции участвовали торговые сети «Перекресток», «Oкей», «Лента», «Дитекс», «Элли», «Электрик-Лайт», «Планета Строй», «Чешский дом».

Компания «Богемия-Люкс-Посуда» не первый раз помогала нашим подопечным: не так давно компания обеспечила всей необходимой посудой первый детский хоспис в Москве, который работал в то время на базе НПЦ в Солнцеве. Яркая, красивая посуда очень порадовала малышей и их родителей.

Спасибо!