Bona Forte: поможем детям вместе

Покупая продукцию компании Bona Forte со значком фонда «Подари жизнь», вы помогали детям победить болезнь.

C 1 марта 2017 по 31 декабря 2018 года 1 рубль от продажи удобрений Bona Forte перечислялся в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Благодаря вам дети с онкогематологическими заболеваниями получили реальную помощь. А их семьи — надежду и веру в то, что в мире есть много добрых и неравнодушных людей.