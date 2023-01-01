Bona Forte: поможем детям вместе
Покупая продукцию компании Bona Forte со значком фонда «Подари жизнь», вы помогали детям победить болезнь.
2 400 000 рублей
собрано за время проведения акции. Акция завершена.
C 1 марта 2017 по 31 декабря 2018 года 1 рубль от продажи удобрений Bona Forte перечислялся в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Благодаря вам дети с онкогематологическими заболеваниями получили реальную помощь. А их семьи — надежду и веру в то, что в мире есть много добрых и неравнодушных людей.
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