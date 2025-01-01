Фонд «Подари жизнь» стал частью большого благотворительного проекта «Бургер Кинг». Вы можете нас поддержать!

5 марта «Бургер Кинг» запускает благотворительный проект «Тебе выбирать, кому помогать!». Сеть направит часть средств от продажи новинок в благотворительные фонды. А в какие именно — решаете вы. Голосуйте за «Подари жизнь»!

Чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями, достаточно сделать три клика:

откройте приложение «Бургер Кинг»;

кликните по баннеру с благотворительным проектом на главной странице;

выберите фонд, который хотите поддержать.

Это займет буквально несколько секунд, но даст реальную поддержку тем, кому она жизненно необходима.