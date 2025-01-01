5 марта «Бургер Кинг» запускает благотворительный проект «Тебе выбирать, кому помогать!». Сеть направит часть средств от продажи новинок в благотворительные фонды. А в какие именно — решаете вы. Голосуйте за «Подари жизнь»!
Чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями, достаточно сделать три клика:
откройте приложение «Бургер Кинг»;
кликните по баннеру с благотворительным проектом на главной странице;
выберите фонд, который хотите поддержать.
Это займет буквально несколько секунд, но даст реальную поддержку тем, кому она жизненно необходима.
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на сайте «Бургер Кинг»