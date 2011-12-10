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благотворительный фонд

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Burti baby – для детей

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С октября 2011 года по февраль 2012 года компания «Градиент» провела акцию в помощь подопечным фонда.

120 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Burti baby — это безопасные и качественные средства для стирки детской одежды и белья, производства немецкой компании Burnus, дистрибьютором которой в России выступает фирма «Градиент». Серия Burti baby предназначена специально для стирки детского белья.

Купив средства серии Burti baby (стиральный порошок Compact, жидкое средство для стирки или кондиционер-ополаскиватель Kushel), вы позаботились не только о собственных детях, но и о маленьких пациентах, которым требуются огромные средства на лечение.

Один рубль с продажи любого средства из серии Burti baby был перечислен в фонд «Подари жизнь».

Средства серии Burti baby со специальным стикером можно было приобрести в магазинах: «МЕТРО Кэш энд Керри», Mothercare, «Стокманн», «Перекрёсток», «Карусель», «Зельгрос», «Твой Дом», «Озон», «Утконос», «Дочки & Сыночки» и Happych.

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