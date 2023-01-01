1 304 855 рублей
собрано в ходе акции. Акция завершена.
Благотворительная акция, стартовавшая 1 октября, прошла в 2014-2015 гг. в разных уголках России. ТМ ТЭТ представляет на рынке классические английские чаи с насыщенным вкусом, богатым ароматом и исключительно натуральными ингредиентами. Участником акции мог стать каждый покупатель пачки чая ТМ ТЭТ, помеченной наклейкой с информацией об акции и координатами фонда «Подари жизнь».
«Мы хотим, чтобы все больше и больше людей присоединялись к благотворительной деятельности, помогали тем, кто так нуждается в помощи и поддержке. Ценен каждый вклад, неравнодушие, проявление тепла и заботы каждый день», — говорили организаторы акции.