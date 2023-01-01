1 рубль от продажи каждой пачки чая ТМ ТЭТ с символикой фонда был перечислен на счет фонда.

Благотворительная акция, стартовавшая 1 октября, прошла в 2014-2015 гг. в разных уголках России. ТМ ТЭТ представляет на рынке классические английские чаи с насыщенным вкусом, богатым ароматом и исключительно натуральными ингредиентами. Участником акции мог стать каждый покупатель пачки чая ТМ ТЭТ, помеченной наклейкой с информацией об акции и координатами фонда «Подари жизнь».

«Мы хотим, чтобы все больше и больше людей присоединялись к благотворительной деятельности, помогали тем, кто так нуждается в помощи и поддержке. Ценен каждый вклад, неравнодушие, проявление тепла и заботы каждый день», — говорили организаторы акции.