Чипсы нори Tamaki

Tamaki объявил о запуске благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Каждые пять рублей с продажи упаковки чипсов нори будут перечислены в фонд «Подари жизнь». Теперь можно не только насладиться любимым продуктом, но и помочь детям!