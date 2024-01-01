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Чипсы нори Tamaki

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Tamaki объявил о запуске благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Каждые пять рублей с продажи упаковки чипсов нори будут перечислены в фонд «Подари жизнь». Теперь можно не только насладиться любимым продуктом, но и помочь детям!

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На сайте компании Tamaki

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