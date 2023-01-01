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благотворительный фонд

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Делайте добрые дела вместе с Экспедицией!

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Компания «Экспедиция» и фонд «Подари жизнь» с 1 октября по 31 декабря 2014 года осуществили благотворительный проект «Делайте добрые дела вместе с Экспедицией!»

100 тысяч рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

До конца 2014 года купив товары в интернет-магазине или в розничных магазинах «Экспедиция» города Москвы, вы не только порадовали себя и близких, но и помогли детям с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями: 3 рубля с каждых потраченных вами 100 рублей были перечислены на счет фонда «Подари жизнь».

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