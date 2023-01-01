Детская одежда PlayToday

Благотворительная акция прошла в магазинах детской одежды PlayToday с 27 мая по 1 июня 2013 года.

Совершив покупки в магазинах детской одежды PlayToday в период проведения акции, вы получали дополнительную скидку 5% на всю покупку. При этом 5% денежных средств от всей проданной за время акции одежды, были перечислены в фонд «Подари жизнь» на лечение детей.

Спасибо!