Детская одежда PlayToday

Благотворительная акция прошла в магазинах детской одежды PlayToday с 27 мая по 1 июня 2013 года.
1 111 000 рублей
собрано в ходе акции в пользу фонда. Акция завершена.
Совершив покупки в магазинах детской одежды PlayToday в период проведения акции, вы получали дополнительную скидку 5% на всю покупку. При этом 5% денежных средств от всей проданной за время акции одежды, были перечислены в фонд «Подари жизнь» на лечение детей.
Спасибо!
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