Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

ДНК осеннего леса

Поделиться:
«Город Наук» (Санкт-Петербург) запускает акцию: 12 ноября 2023 года состоятся научно-образовательные мероприятия для детей, все средства будут переданы в пользу подопечных «Подари жизнь».

Научно-образовательный проект «Город Наук» запускает благотворительную акцию. Только 12 ноября 2023 года билет на программу «ДНК осеннего леса» будет стоить 500 рублей (вместо обычных 2 500 рублей). Все средства будут перечислены в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Для детей 5-6, 7-10, 11-14 лет. Программа пройдет в 11:00, 14:00 и 17:00.

Узнать больше

На сайте проекта «Город Наук», Санкт-Петербург

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari