«Город Наук» (Санкт-Петербург) запускает акцию: 12 ноября 2023 года состоятся научно-образовательные мероприятия для детей, все средства будут переданы в пользу подопечных «Подари жизнь».

Научно-образовательный проект «Город Наук» запускает благотворительную акцию. Только 12 ноября 2023 года билет на программу «ДНК осеннего леса» будет стоить 500 рублей (вместо обычных 2 500 рублей). Все средства будут перечислены в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Для детей 5-6, 7-10, 11-14 лет. Программа пройдет в 11:00, 14:00 и 17:00.