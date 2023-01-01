Добрая помощь

3 901 921 рубль
перечислено на 1 сентября 2023 года
Акция началась в 2019 году: 1 рубль с каждой проданной пачки гематогена переводился в фонд. Сейчас список товаров расширился. Покупайте и помогайте!
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования
перечислено на 1 сентября 2023 года
Акция началась в 2019 году: 1 рубль с каждой проданной пачки гематогена переводился в фонд. Сейчас список товаров расширился. Покупайте и помогайте!
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari