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Добрая помощь

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ООО «Фарматика» и сеть интернет-аптек ТвояАптека.рф расширили ассортимент товаров, участвующих в акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

3 901 921 рубль

перечислено на 1 сентября 2023 года

Акция началась в 2019 году: 1 рубль с каждой проданной пачки гематогена переводился в фонд. Сейчас список товаров расширился. Покупайте и помогайте!

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