Добро начинается с покупки

Чтобы стать участником акции, активируйте купон и купите два акционных товаров в одном чеке с картой «Клуб Друзей Дикси». В благодарность все покупатели получат открытку от подопечных фонда «Подари жизнь».
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Чтобы стать участником акции, активируйте купон и купите два акционных товаров в одном чеке с картой «Клуб Друзей Дикси». В благодарность все покупатели получат открытку от подопечных фонда «Подари жизнь».
На сайте магазинов «Дикси»
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