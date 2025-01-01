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благотворительный фонд

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Добро начинается с покупки

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Так называется новая благотворительная акция магазинов «Дикси», которая пройдет с 19 мая по 30 июня.

Чтобы стать участником акции, активируйте купон и купите два акционных товаров в одном чеке с картой «Клуб Друзей Дикси». В благодарность все покупатели получат открытку от подопечных фонда «Подари жизнь». 

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На сайте магазинов «Дикси»

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