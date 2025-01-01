Добро начинается с покупки

Так называется новая благотворительная акция магазинов «Дикси», которая пройдет с 19 мая по 30 июня.

Чтобы стать участником акции, активируйте купон и купите два акционных товаров в одном чеке с картой «Клуб Друзей Дикси». В благодарность все покупатели получат открытку от подопечных фонда «Подари жизнь».