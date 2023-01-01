3 октября 2015 года в сети кафе-мороженых «Джелатерия Пломбир» в Москве стартовала благотворительная акция — вся выручка от продажи мороженого с новым вкусом «Подари жизнь» пошла в помощь наши подопечным.

Мороженое «Джелатерия Пломбир» изготавливается по уникальным рецептам всемирно известного мастера-кулинара Серджио Дондоли. Мороженое Дондоли — только из натуральных сливок и молока, ягод, фруктов, шоколада, орехов, а также овощей и пряных трав — готовится ежедневно и подаётся только свежим!

3 октября маэстро Дондоли принял участие в открытии нового кафе «Джелатерия Пломбир» в Центральном детском мире и представил новый вкус, который получил название «Подари жизнь». Вся выручка от продажи мороженого 3 и 4 октября в двух кафе, на Лубянском проезде,15 и в Центральном Детском Магазине на Лубянке, пошла в пользу фонда.

Новый сорт продавался и дальше во всех кафе сети, и вся выручка от его продажи направлена в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

Порадовав себя мороженым, вы одновременно помогли детям!