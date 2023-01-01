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благотворительный фонд

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Экологичная бытовая химия Mayeri

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1 марта 2021 года стартовала совместная благотворительная акция бренда экологичной бытовой химии Mayeri и фонда «Подари жизнь».

Благотворительная акция, направленная на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

С каждого проданного средства Mayeri будет перечислять 1 рубль в фонд «Подари жизнь», а значит все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказывают помощь подопечным фонда!

Большое спасибо за вашу поддержку!

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