Экологичная бытовая химия Mayeri

1 марта 2021 года стартовала совместная благотворительная акция бренда экологичной бытовой химии Mayeri и фонда «Подари жизнь».

Благотворительная акция, направленная на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

С каждого проданного средства Mayeri будет перечислять 1 рубль в фонд «Подари жизнь», а значит все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказывают помощь подопечным фонда!

Большое спасибо за вашу поддержку!