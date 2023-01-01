Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Экологичная бытовая химия Mayeri

Поделиться:
С 1 марта по 31 июля 2021 года проходила благотворительная акция бренда экологичной бытовой химии Mayeri.

500 000 рублей

было собрано в ходе акции

С каждого проданного средства Mayeri один рубль был перечислен в фонд «Подари жизнь». Большое спасибо за вашу поддержку: все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказали помощь подопечным фонда.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari