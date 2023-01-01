Экологичная бытовая химия Mayeri

С 1 марта по 31 июля 2021 года проходила благотворительная акция бренда экологичной бытовой химии Mayeri.

С каждого проданного средства Mayeri один рубль был перечислен в фонд «Подари жизнь». Большое спасибо за вашу поддержку: все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказали помощь подопечным фонда.