Экологичная бытовая химия Mayeri

500 000 рублей
было собрано в ходе акции
С каждого проданного средства Mayeri один рубль был перечислен в фонд «Подари жизнь». Большое спасибо за вашу поддержку: все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказали помощь подопечным фонда.
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было собрано в ходе акции
С каждого проданного средства Mayeri один рубль был перечислен в фонд «Подари жизнь». Большое спасибо за вашу поддержку: все, кто приобрел продукцию бренда, тоже оказали помощь подопечным фонда.
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