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благотворительный фонд

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Фундамент благотворительности

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В марте 2012 года стартовала совместная акция компании «ФУНДЭКС» и нашего фонда.

445 000 рублей

собрано за время проведения акция. Акция завершена.

15 рублей от продажи каждой винтовой сваи «ФУНДЭКС» переводилось компанией на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Акция стартовала в марте 2012 года, время действия было не ограничено.

Спасибо всем, кто принял участие в акции!

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