Фундамент благотворительности

В марте 2012 года стартовала совместная акция компании «ФУНДЭКС» и нашего фонда.

собрано за время проведения акция. Акция завершена.

15 рублей от продажи каждой винтовой сваи «ФУНДЭКС» переводилось компанией на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Акция стартовала в марте 2012 года, время действия было не ограничено.

Спасибо всем, кто принял участие в акции!