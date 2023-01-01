Фундамент благотворительности
В марте 2012 года стартовала совместная акция компании «ФУНДЭКС» и нашего фонда.
445 000 рублей
собрано за время проведения акция. Акция завершена.
15 рублей от продажи каждой винтовой сваи «ФУНДЭКС» переводилось компанией на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Акция стартовала в марте 2012 года, время действия было не ограничено.
Спасибо всем, кто принял участие в акции!
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari