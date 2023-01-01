2 900 000 рублей
собрано в ходе акции. Акция завершена.
С 17 апреля 2012 года на прилавках строительных магазинов ГК «Стройсистема» появились баллоны профессиональной монтажной пены Penosil Goldgun 65 с логотипами акции. 2 рубля от стоимости таких баллонов была направлена на лечение детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Акция охватывала всю территорию России: она проходила в Поволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном регионах и на Дальнем Востоке. Вырученные деньги пошли на приобретение дорогостоящих лекарств и непосредственно на лечение детей.