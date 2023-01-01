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ГК «Стройсистема»

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ГК «Стройсистема» в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Подари жизнь» при поддержке ведущего европейского производителя монтажных пен и герметиков — компании Krimelte — провел акцию, направленную на помощь детям.

2 900 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

С 17 апреля 2012 года на прилавках строительных магазинов ГК «Стройсистема» появились баллоны профессиональной монтажной пены Penosil Goldgun 65 с логотипами акции. 2 рубля от стоимости таких баллонов была направлена на лечение детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Акция охватывала всю территорию России: она проходила в Поволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном регионах и на Дальнем Востоке. Вырученные деньги пошли на приобретение дорогостоящих лекарств и непосредственно на лечение детей.

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