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благотворительный фонд

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Happy Corn - Счастливые дети

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Компания ЕВРО ФУДС провела благотворительную акцию с 15 апреля по 31 июля 2018 года.

200 000 рублей

собрано в помощь подопечным фонда. Акция завершена.

При покупке попкорна Happy Сorn в специальном дизайне, с логотипом фонда, от компании ЕВРО ФУДС, 1 рубль с каждой пачки перечислялся в пользу подопечных фонда.

Спасибо за поддержку!

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