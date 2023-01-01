Happy Corn - Счастливые дети

200 000 рублей
собрано в помощь подопечным фонда. Акция завершена.
При покупке попкорна Happy Сorn в специальном дизайне, с логотипом фонда, от компании ЕВРО ФУДС, 1 рубль с каждой пачки перечислялся в пользу подопечных фонда.
Спасибо за поддержку!
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собрано в помощь подопечным фонда. Акция завершена.
При покупке попкорна Happy Сorn в специальном дизайне, с логотипом фонда, от компании ЕВРО ФУДС, 1 рубль с каждой пачки перечислялся в пользу подопечных фонда.
Спасибо за поддержку!
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