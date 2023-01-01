Покупайте цельнозерновые бородинские Хлебцы-Молодцы, на упаковке которых есть эмблема фонда «Подари жизнь», и помогайте детям.
479 040 рублей
было собрано в ходе акции
При покупке упаковки цельнозерновых бородинских Хлебцов-Молодцов с эмблемой фонда «Подари жизнь», компания «Молодец» перечисляла часть средств в фонд «Подари жизнь». Акция продолжалась четыре месяца. Хлебцы в специальной упаковке появились на прилавках магазинов в конце августа 2021 года.
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