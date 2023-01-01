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Хостинг-Центр

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С 1 по 30 июня 2012 года прошла благотворительная акция Хостинг-Центра в помощь подопечным фонда.

65 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Акция была приурочена к Международному дню защиты детей. Во время акции 10 рублей с каждого доменного имени и 50 рублей с каждого заказа хостинга переводились в наш фонд.

Собранные деньги были направлены на покупку оборудования и препаратов, а также на оплату лечения за границей.

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