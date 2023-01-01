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благотворительный фонд

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«Игрушка дарит надежду»

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В преддверии 2015 года «Азбука Вкуса» представила новые коллекции эксклюзивных ёлочных украшений и игрушек.

Сеть супермаркетов «Азбука Вкуса» провела традиционную благотворительную акцию «Игрушка дарит надежду» в пользу фонда.  Часть средств от продаж ёлочных игрушек новых коллекций  — «Традиции» и «Праздник»  — была передана в наш фонд.

Акцию поддержали многие известные актеры кино и театра, телеведущие, деятели шоу-бизнеса и спортсмены, которые украсили благотворительные ёлки в супермаркетах «Азбука Вкуса» и выступили в качестве «послов добра».

Желающие могли присоединиться к акции в супермаркетах «Азбука Вкуса» до 10 января 2015 года.

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