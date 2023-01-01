Акцию в пользу подопечных фонда компания Kia Motors Russia & CIS приурочила к Международному дню защиты детей. Подводим итоги.

За неделю, с 27 мая по 2 июня 2019 года, за каждый новый автомобиль, проданный через дилерскую сеть бренда KIA в России, компания перечисляла фонду 1000 рублей. Данная сумма выделена из собственных средств компании, в стоимость машин она не включена. Большое спасибо!