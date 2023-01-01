Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Клиника пластической хирургии The Platinental

Поделиться:
С 1 июня по 31 августа 2021 президент клиники Андрей Искорнев и его команда хирургов проводят акцию «Art of Harmonization — по законам добра и красоты». 10% от своего гонорара за эстетические операции на лице хирурги перечислят в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

«Есть семьи, которые этим летом услышат страшный диагноз. И пока все будут загорать и купаться, другие будут в нещадно прокварцованных палатах бороться за жизнь. Увы, болезни приходят без предупреждения, и деньги — тот ресурс, который помогает помощи прийти вовремя. Я за то, чтобы у каждого ребенка было детство и лето», — президент клиники Андрей Искорнев.

Записывайтесь на процедуры

на сайте клиники The Platinental

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari