Клиника пластической хирургии The Platinental

С 1 июня по 31 августа 2021 президент клиники Андрей Искорнев и его команда хирургов проводят акцию «Art of Harmonization — по законам добра и красоты». 10% от своего гонорара за эстетические операции на лице хирурги перечислят в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

«Есть семьи, которые этим летом услышат страшный диагноз. И пока все будут загорать и купаться, другие будут в нещадно прокварцованных палатах бороться за жизнь. Увы, болезни приходят без предупреждения, и деньги — тот ресурс, который помогает помощи прийти вовремя. Я за то, чтобы у каждого ребенка было детство и лето», — президент клиники Андрей Искорнев.