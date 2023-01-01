Клубная программа «Вкусомания»

26 145 803 рубля
перечислено на 1 сентября 2023 года
Сделать это можно с помощью приложения «Вкусомания», доступного для пользователей телефонов на базе операционных систем iOS (iOS 8.0 или более поздняя версия) и Android (мобильное приложение для Android 4.4 или более поздняя версия) или же в личном кабинете на сайте vkusomania.av.ru.
Все бонусы, списанные на благотворительность, накапливаются на отдельном бонусном счете и конвертируются по курсу 100 бонусов = 1 рубль*.
Каждый рубль, полученный в результате конвертации, перечисляется на банковский счет фонда «Подари жизнь» в полном объеме без удержания каких-либо комиссий и любых других вычетов.
Акция продолжается!
Курс перевода отличается от курса списания на товары в супермаркетах, поскольку «Азбука Вкуса» уплачивает налоги и транзакционные расходы с суммы пожертвований.
Спасибо вам за поддержку!