Клубничные букеты Цветочного бара «Крафт»

С 1 по 8 июня 2019 года 10% от продажи клубничных букетов Цветочного бара «Крафт» перечислялись на лечение подопечных фонда

С 1 по 8 июня 2019 года в честь Дня защиты детей 10% от всех продаж клубничных букетов Цветочного бара «Крафт» были перечислены в фонд. Кроме Москвы в акции участвовали Санкт-Петербург, Самара, Оренбург, Волгоград, Саратов, Белгород и Краснодар.

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