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благотворительный фонд

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Книги для улыбок

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Московский дом книги объявил о начале благотворительной акции: собираем подарки (книги, канцтовары, хобби-товары и прочее) для подопечных фонда «Подари жизнь».

Чтобы порадовать детей и их родителей, купите товары на специальных выкладках в розничных магазинах Московского дома книги и оставьте их в боксе в кассовой зоне.

Все товары будут направлены подопечным фонда.

Благотворительный проект стартует 20 марта 2025 года.

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На сайте Московского дома книги

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