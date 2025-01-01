Книги для улыбок

Московский дом книги объявил о начале благотворительной акции: собираем подарки (книги, канцтовары, хобби-товары и прочее) для подопечных фонда «Подари жизнь».
Чтобы порадовать детей и их родителей, купите товары на специальных выкладках в розничных магазинах Московского дома книги и оставьте их в боксе в кассовой зоне.
Все товары будут направлены подопечным фонда.
Благотворительный проект стартует 20 марта 2025 года.
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На сайте Московского дома книги
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