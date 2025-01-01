Кофе Submarine

15 февраля компания Submarine проводит благотворительную акцию в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».

15 февраля, в Международный день борьбы детей с раком, вы можете заказать на сайте Submarine кофе в зернах или дрипах со специальным стикером «Подари жизнь».

20% от суммы покупок этого кофе будут направлены в поддержку подопечных фонда.