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Кофе Submarine

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15 февраля компания Submarine проводит благотворительную акцию в пользу детей, которым помогает фонд «Подари жизнь».

15 февраля, в Международный день борьбы детей с раком, вы можете заказать на сайте Submarine кофе в зернах или дрипах со специальным стикером «Подари жизнь».

20% от суммы покупок этого кофе будут направлены в поддержку подопечных фонда.

Узнать больше

можно на сайте компании Submarine

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