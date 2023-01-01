Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Компания Kehua Tech

Поделиться:
Часть средств, вырученных от продажи источников бесперебойного питания Kehua, была перечислена в адрес подопечных фонда «Подари жизнь».

550 000 рублей

Было собрано за два месяца акции! Акция завершена

Заботясь о безопасности бизнес-процессов своих компаний, можно было помочь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Акция продлилась с 25 сентября по 25 ноября 2020 года.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari