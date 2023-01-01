Компания Kehua Tech

Часть средств, вырученных от продажи источников бесперебойного питания Kehua, была перечислена в адрес подопечных фонда «Подари жизнь».

Было собрано за два месяца акции! Акция завершена

Заботясь о безопасности бизнес-процессов своих компаний, можно было помочь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Акция продлилась с 25 сентября по 25 ноября 2020 года.