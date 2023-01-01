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благотворительный фонд

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Компания «КОМУС»

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Компания «КОМУС» проводит в пользу фонда «Подари жизнь» благотворительную акцию «Благотворительная марка».

7 058 017 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

При покупке в интернет-магазине «Комус» картриджей ТМ «Комус» 1% от суммы перечисляется в фонд «Подари жизнь». Собранные средства идут на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Акция в поддержку фонда «Подари жизнь» началась в марте 2010 года и продолжается до сих пор.

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