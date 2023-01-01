Компания «Континент» — один из ведущих отечественных производителей средств дезинфекции проводит благотворительную акцию.

1 рубль от продажи каждого литра, килограмма или флакона продукции компании был перечислен в помощь подопечным фонда. Дезинфицирующие средства компании соответствуют самым высоким стандартам качества и не имеют аналогов. Спасибо за поддержку!