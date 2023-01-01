Компания «Континент» — один из ведущих отечественных производителей средств дезинфекции проводит благотворительную акцию.
2 939 996 рублей
перечислено на 31 декабря 2022 года
1 рубль от продажи каждого литра, килограмма или флакона продукции компании был перечислен в помощь подопечным фонда. Дезинфицирующие средства компании соответствуют самым высоким стандартам качества и не имеют аналогов. Спасибо за поддержку!
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