В 2009 году стартовала благотворительная программа Mary Kay® «Розовый меняет мир».

Компания проводит благотворительную программу «Розовый меняет мир» ежегодно с сентября 2009 года. Это глобальное движение, которое делает лучше жизнь женщин и детей во всем мире и является частью глобальных инициатив Mary Kay®. В этом году акции исполняется уже 12 лет.

Каждый год в рамках благотворительной программы «Розовый меняет мир», компания Mary Kay® выбирает продукт, часть средств от продажи которого направляется на благотворительные цели.