6 900 000 рублей
перечислено на 31 декабря 2022 года
Компания проводит благотворительную программу «Розовый меняет мир» ежегодно с сентября 2009 года. Это глобальное движение, которое делает лучше жизнь женщин и детей во всем мире и является частью глобальных инициатив Mary Kay®. В этом году акции исполняется уже 12 лет.
Каждый год в рамках благотворительной программы «Розовый меняет мир», компания Mary Kay® выбирает продукт, часть средств от продажи которого направляется на благотворительные цели.