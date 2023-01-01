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благотворительный фонд

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Компания Mary Kay

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В 2009 году стартовала благотворительная программа Mary Kay® «Розовый меняет мир».

6 900 000 рублей

перечислено на 31 декабря 2022 года

Компания проводит благотворительную программу «Розовый меняет мир» ежегодно с сентября 2009 года. Это глобальное движение, которое делает лучше жизнь женщин и детей во всем мире и является частью глобальных инициатив Mary Kay®. В этом году акции исполняется уже 12 лет.

Каждый год в рамках благотворительной программы «Розовый меняет мир», компания Mary Kay® выбирает продукт, часть средств от продажи которого направляется на благотворительные цели.

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