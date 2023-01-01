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Компания STADA

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С 1 февраля и до конца 2017 года компания STADA перечисляла 5 рублей с каждой проданной упаковки спрея Аквалор беби в помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящих медикаментах и длительном лечении.

9 263 910 рублей

было собрано за время проведения акции. Акция завершена.

Фармацевтическая компания STADA провела масштабную благотворительную акцию в пользу фонда «Подари жизнь».

Спреи Аквалор актуальны для каждой семейной аптечки, особенно в сезон простуд. Они применяются для профилактики и комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа (инфекционных, аллергических, атрофических), состояний после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух, в период подъема простудных заболеваний, а также для ежедневной гигиены полости носа и носоглотки.

Купив спрей Аквалор беби, каждый из нас помог не только своему малышу победить простуду, но и внес неоценимый вклад в помощь подопечным фонда:  5 рублей с каждой проданной упаковки спрея Аквалор беби пошли на помощь тяжелобольным детям.

Спасибо!

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