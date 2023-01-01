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Компания Tupperware

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В январе 2021 компания Tupperware проводила благотворительную акцию «Я поМОГУ». Акция завершена!

2 000 000 рублей

собрано в результате акции

В ходе акции вся сумма от продажи ланч-боксов «Белоснежка», это 199 рублей, переводилась компанией Tupperware на лечение подопечных фонда.

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