Компания Tupperware

2 000 000 рублей
собрано в результате акции
В ходе акции вся сумма от продажи ланч-боксов «Белоснежка», это 199 рублей, переводилась компанией Tupperware на лечение подопечных фонда.
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собрано в результате акции
В ходе акции вся сумма от продажи ланч-боксов «Белоснежка», это 199 рублей, переводилась компанией Tupperware на лечение подопечных фонда.
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