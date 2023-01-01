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благотворительный фонд

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Акция от фабрики «КарлОн»

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Кондитерская фабрика «КарлОн» запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь».

1 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

Один рубль от продажи каждой пачки печенья «100 монет» будет перечислен в фонд.

Акция продлится с 28 июня 2023 года по 27 июня 2024 года.

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на сайте фабрики «КарлОн»

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