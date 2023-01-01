Акция от фабрики «КарлОн»

Кондитерская фабрика «КарлОн» запустила благотворительную акцию в пользу подопечных «Подари жизнь».

перечислено на 1 сентября 2023 года

Один рубль от продажи каждой пачки печенья «100 монет» будет перечислен в фонд.

Акция продлится с 28 июня 2023 года по 27 июня 2024 года.