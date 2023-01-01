Акция от фабрики «КарлОн»

1 000 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
Один рубль от продажи каждой пачки печенья «100 монет» будет перечислен в фонд.
Акция продлится с 28 июня 2023 года по 27 июня 2024 года.
Подробнее
на сайте фабрики «КарлОн»
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования
перечислено на 1 сентября 2023 года
Один рубль от продажи каждой пачки печенья «100 монет» будет перечислен в фонд.
Акция продлится с 28 июня 2023 года по 27 июня 2024 года.
на сайте фабрики «КарлОн»
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari