Торговая марка PARADE провела с июня по декабрь 2013 года благотворительную акцию — ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ!
1 300 000 рублей
удалось собрать в результате акции. Акция завершена.
Приобретая лакокрасочные материалы марки PARADE с логотипом благотворительной акции, Вы помогали подопечным фонда «Подари жизнь». 20 рублей от продажи каждой банки краски PARADE были перечислены на лечение детей. Акция прошла по всей России.
Спасибо всем, кто принял участие!
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