Торговая марка PARADE провела с июня по декабрь 2013 года благотворительную акцию — ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ!

Приобретая лакокрасочные материалы марки PARADE с логотипом благотворительной акции, Вы помогали подопечным фонда «Подари жизнь». 20 рублей от продажи каждой банки краски PARADE были перечислены на лечение детей. Акция прошла по всей России.

Спасибо всем, кто принял участие!