Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Кухонные машины Kenwood

Поделиться:
При покупке кухонной машины ТМ Kenwood Cooking Chef KCL95.004SI — 3 000 рублей от розничной стоимости будут перечислены в фонд на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями.

47 500 000 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

Акция продолжается! Готовьте и помогайте вместе с Kenwood!

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari