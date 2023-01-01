Второй этап благотворительной акции «Поддержи мир детства» провела компания LADA с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

Купив оригинальные запасные части и аксессуары у официальных дилеров LADA и в розничных магазинах «LADA Dеталь», вы не только позаботились о своей семье, но и помогли детям с тяжелыми заболеваниями. До 10 рублей с покупки запасной части или аксессуара LADA в период действия акции перечислялись в фонд.

Подробности об акции, перечень дилеров LADA, розничных магазинов LADA Dеталь, участвовавших в программе можно посмотреть на странице проекта.

Даже маленькая деталь может спасти здоровье ребенка!