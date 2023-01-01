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Акция Build to Give

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За каждую построенную и выложенную в сеть звездочку из кубиков компания LEGO Group передала набор LEGO к Новому году детям в больницах.

Все очень просто: собираем звезды, фотографируем и выкладываем в социальные сети с хэштегами акции: #buildtogive и #постройзвездочку. А дети, которые на Новый год продолжают лечение в больницах, получают замечательные подарки: конструкторы LEGO.

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