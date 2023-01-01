С 15 мая по 15 июня Lipton и сеть магазинов «Лента» провели благотворительную акцию.

При покупке двух любых напитков Lipton Ice Tea в магазине «Лента» или через приложение «Ленточка», Lipton перечислял 30 рублей в фонд «Подари жизнь». При этом Lipton удваивал пожертвование с каждой покупки Lipton Ice Tea «Арбуз и Мята».