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благотворительный фонд

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Lipton и сеть магазинов «Лента»

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С 15 мая по 15 июня Lipton и сеть магазинов «Лента» провели благотворительную акцию.

1 000 000 рублей

было собрано в ходе акции

При покупке двух любых напитков Lipton Ice Tea в магазине «Лента» или через приложение «Ленточка», Lipton перечислял 30 рублей в фонд «Подари жизнь». При этом Lipton удваивал пожертвование с каждой покупки Lipton Ice Tea «Арбуз и Мята».

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