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благотворительный фонд

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Магазин готовой еды «ДКВКУС»

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С 24 апреля по 31 августа 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС» пройдет благотворительная акция.

30 709 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

Совершая любой заказ с апреля по август 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС», вы помогаете детям с онкогематологическими заболеваниями. По окончании акции компания перечислит 0,5% от общего оборота на поддержку подопечных «Подари жизнь».

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