Магазин готовой еды «ДКВКУС»

С 24 апреля по 31 августа 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС» пройдет благотворительная акция.

Совершая любой заказ с апреля по август 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС», вы помогаете детям с онкогематологическими заболеваниями. По окончании акции компания перечислит 0,5% от общего оборота на поддержку подопечных «Подари жизнь».