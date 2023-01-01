Магазин готовой еды «ДКВКУС»

С 24 апреля по 31 августа 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС» пройдет благотворительная акция.
30 709 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
Совершая любой заказ с апреля по август 2023 года в сети кулинарии «ДКВКУС», вы помогаете детям с онкогематологическими заболеваниями. По окончании акции компания перечислит 0,5% от общего оборота на поддержку подопечных «Подари жизнь».
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