Магазины «Академия» и компания LIBERO провели благотворительную акцию — «Поможем детям вместе».

Покупатели-участники акции могли оплатить любую продукцию LIBERO со скидкой 25%, и магазин передавал ее детям-пациентам Российской детской клинической больницы. Чтобы подарок попал по назначению, надо было выбрать любой товар марки LIBERO, принести его на кассу, сказать, что он для фонда «Подари Жизнь», и убедиться, что кассир наклеил на каждую упаковку специальный стикер фонда и предоставил Вам 25% скидки. Минимальная стоимость подарка — 105 рублей, это стоимость влажных салфеток, которые в больнице нужны постоянно.

Мы надеемся на Ваше участие: при поддержке покупателей такие акции пройдут во всех магазинах сети магазинов «Академия»!

Акция завершена.