Маленький вклад в бесценный дар!

1 рубль от продажи каждой упаковки детских влажных салфеток Pamperino со специальным стикером перечислялся на нужды подопечных нашего фонда в ходе проведения благотворительной акции

У Вас есть дети? Тогда Вы наверняка пользуетесь влажными салфетками — бесценным изобретением, облегчающим жизнь активным, современным родителям. У фонда тоже есть дети — и им очень нужна помощь. Им можно было помочь, просто покупая очередную упаковку влажных салфеток: 1 рубль от продажи каждой упаковки детских влажных салфеток Pamperino со специальным стикером перечислялся на нужды наших подопечных.

Приобрести салфетки Pamperimo можно было в детских сетевых магазинах «Детский мир», «Кораблик», «Дочки&Сыночки», «Хепич», «Дети», «МЖК» и др., а так же крупных магазинах по всей стране.

Салфетки Pamperino являются гипоаллергенными и предназначены для гигиены детей в любом возрасте. Салфетки изготовлены из мягкого, приятного на ощупь материала. Ткань пропитана лосьоном и экстрактом aloe vera, нежно очищает, смягчает чувствительную кожу малыша и снимает раздражение.