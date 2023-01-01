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благотворительный фонд

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Маленький вклад в бесценный дар!

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1 рубль от продажи каждой упаковки детских влажных салфеток Pamperino со специальным стикером перечислялся на нужды подопечных нашего фонда в ходе проведения благотворительной акции

520 000 рублей

было перечислено на счет фонда. Акция завершена.

У Вас есть дети? Тогда Вы наверняка пользуетесь влажными салфетками —  бесценным изобретением, облегчающим жизнь активным, современным родителям. У фонда тоже есть дети  —  и им очень нужна помощь. Им можно было помочь, просто покупая  очередную упаковку  влажных салфеток:  1 рубль от продажи каждой упаковки детских влажных салфеток Pamperino со специальным стикером перечислялся на нужды наших подопечных.

Приобрести салфетки Pamperimo можно было в детских сетевых магазинах «Детский мир», «Кораблик», «Дочки&Сыночки», «Хепич», «Дети», «МЖК» и др., а так же крупных магазинах по всей стране.

Салфетки Pamperino являются гипоаллергенными и предназначены для гигиены детей в любом возрасте. Салфетки изготовлены из мягкого, приятного на ощупь материала. Ткань пропитана лосьоном и экстрактом aloe vera, нежно очищает, смягчает чувствительную кожу малыша и снимает раздражение.

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