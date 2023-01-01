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благотворительный фонд

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«Maska4You — жизнь для другого»

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В ходе благотворительной акции «Maska4You — жизнь для другого» 50 рублей с продажи каждой маски перечислялись в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

50 000 рублей

было собрано во время акции. Акция завершена.

Компания Maska4You, как и большинство игроков рынка, чувствует непростую социальную и экономическую ситуацию этой весны. Но именно поэтому компании кажется важным именно сейчас оказать поддержку благотворительным организациям и фондам.

С 10 апреля по 10 мая 2020 года продукция собственного производства компании участвовала в благотворительной акции — 50 рублей с каждой проданной маски были перечислены в поддержку подопечных «Подари жизнь».

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