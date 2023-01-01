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Мерч от Kings of Greens

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Гольф-комьюнити Kings of Greens разработал лимитированную коллекцию мерча в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

Вся прибыль от продажи футболок будет направлена в благотворительный фонд «Подари жизнь», в помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Ваша покупка — это не просто стильный аксессуар, но и возможность сделать доброе дело: подарить детям надежду на выздоровление.

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В подарок себе и близким

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