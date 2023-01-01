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«Месяц Доброты» в BIZZARRO

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Прошел с 25 декабря 2015 г. по 24 января 2016 г. в третий раз.

153 244 рубля

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Стать участником доброго дела мог любой покупатель магазина BIZZARRO  в городах Новосибирск, Бердск, Нижний Новгород, Омск, Архангельск, Нижний Тагил, Ноябрьск, Красноярск, Оренбург, Челябинск, Томск. 50 рублей с каждой купленной вещи были перечислены на лечение детей. Покупатели также могли увеличить свое участие в акции, заплатив больше стоимости вещи, указанной на ценнике – все переплаты пошли на счет фонда.

Акция, направленная на помощь детям с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, прошла в сети BIZZARRO уже третий раз. В 2015 году за «Месяц доброты» было собрано 141 738 рублей; в 2014 году – 212 554 рубля 85 копеек.

Спасибо за вашу помощь!

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